На виборах в Австрії досягли успіху ультраправі

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56842 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 111827 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150365 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 122837 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114523 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116252 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144431 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75579 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84031 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 180838 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Очікується, що дощ триватиме ще 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 34692 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 27468 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 24827 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 23859 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 20422 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150382 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144444 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 180843 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518519 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7353 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34606 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34191 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36289 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59764 перегляди
Актуальне
На виборах в Австрії досягли успіху ультраправі

На виборах в Австрії досягли успіху ультраправі

Київ • УНН

 • 14888 перегляди

На парламентських виборах в Австрії ультраправа партія FPÖ отримала 29,2% голосів. Це відкриває можливість формування нової коаліції, оскільки альянс консерваторів та зелених опинився на межі розпаду.

На парламентських виборах в Австрії найбільше місць отримує ультраправа партія FPÖ на чолі з Гербертом Кіклем.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства федерального уряду Австрії, Tagesschau та ORF.

Партія Герберта Кікля FPÖ набрала 29,2% голосів, більш ніж на 13 пунктів подолавши результати виборів 2019 року. Слідом за FPÖ з 26,5% слідує австрійська народна партія (ÖVP), політична сила чинного канцлера Карла Негаммера.

Довідка

В Австрії ультраправі давно є частиною політичного мейнстриму і вже були при владі, причому не один раз.

FPÖ з моменту свого заснування в 1956 році входила до складу трьох урядових коаліцій з консерваторами - з 1983 по 1986 рік, з 2000 по 2006 рік і з 2017 по 2019 рік

Серед інших результатів:

"Karl Nehammer – Die Volkspartei" (Карла Негаммер – Народна партія) – 26,5%.

"Ми не досягли нашої мети стати першими. Це гірко", - заявив Негаммер.

SPÖ (Соціал-демократична партія Австрії) – 21%;

"NEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich" (Сила реформ для нової Австрії) – 9%;

"Зелені" отримали 8%.

Невеликі партії, такі як Партія пива або комуністична КПЄ, залишаються значно нижчими за 4-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту Австрії.

На парламентських виборах в Австрії лідирує вкрай права політична партія, заснована колишніми офіцерами СС29.09.24, 19:40 • 26421 перегляд

Таким чином, альянс консерваторів та зелених, який останні п'ять років визначав політичну долю Відня, перебуває на межі розпаду.

"Виборці сказали своє слово", – сказав про результат лідер FPÖ Герберт Кікл. Вчора увечері він заявив про лідерство в країні: "Ми готові очолити уряд і рухати зміни пліч-о-пліч з населенням", - сказав політик.

 Це відкриває безпрецедентний сценарій, пише legrandcontinent.eu, - може бути сформовано тристоронній коаліційний уряд (ÖVP), SPÖ і третя сила (ймовірно, ліберали NEOS).

Image

На сайті уряду повідомляється, що Федеральне міністерство внутрішніх справ Австрії отримає звіти від усіх муніципалітетів про результати виборів до Національної ради 2024 року, і тоді вже буде оголошено попередні остаточні результати. В даний час відомо, що всього було подано 4753340 голосів (цифра вже включає більшість поштових голосів). Голоси, подані за виборчими картками, будуть проаналізовані сьогодні та наступними днями.

В Австрії проходять парламентські вибори: як результати можуть вплинути на підтримку України29.09.24, 14:10 • 19227 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36