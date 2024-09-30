На виборах в Австрії досягли успіху ультраправі

На парламентських виборах в Австрії найбільше місць отримує ультраправа партія FPÖ на чолі з Гербертом Кіклем.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства федерального уряду Австрії, Tagesschau та ORF.

Партія Герберта Кікля FPÖ набрала 29,2% голосів, більш ніж на 13 пунктів подолавши результати виборів 2019 року. Слідом за FPÖ з 26,5% слідує австрійська народна партія (ÖVP), політична сила чинного канцлера Карла Негаммера.

Довідка

В Австрії ультраправі давно є частиною політичного мейнстриму і вже були при владі, причому не один раз.

FPÖ з моменту свого заснування в 1956 році входила до складу трьох урядових коаліцій з консерваторами - з 1983 по 1986 рік, з 2000 по 2006 рік і з 2017 по 2019 рік

Серед інших результатів:

"Karl Nehammer – Die Volkspartei" (Карла Негаммер – Народна партія) – 26,5%.

"Ми не досягли нашої мети стати першими. Це гірко", - заявив Негаммер.

SPÖ (Соціал-демократична партія Австрії) – 21%;

"NEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich" (Сила реформ для нової Австрії) – 9%;

"Зелені" отримали 8%.

Невеликі партії, такі як Партія пива або комуністична КПЄ, залишаються значно нижчими за 4-відсотковий бар'єр, необхідний для проходження до парламенту Австрії.

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Таким чином, альянс консерваторів та зелених, який останні п'ять років визначав політичну долю Відня, перебуває на межі розпаду.

"Виборці сказали своє слово", – сказав про результат лідер FPÖ Герберт Кікл. Вчора увечері він заявив про лідерство в країні: "Ми готові очолити уряд і рухати зміни пліч-о-пліч з населенням", - сказав політик.

Це відкриває безпрецедентний сценарій, пише legrandcontinent.eu, - може бути сформовано тристоронній коаліційний уряд (ÖVP), SPÖ і третя сила (ймовірно, ліберали NEOS).

На сайті уряду повідомляється, що Федеральне міністерство внутрішніх справ Австрії отримає звіти від усіх муніципалітетів про результати виборів до Національної ради 2024 року, і тоді вже буде оголошено попередні остаточні результати. В даний час відомо, що всього було подано 4753340 голосів (цифра вже включає більшість поштових голосів). Голоси, подані за виборчими картками, будуть проаналізовані сьогодні та наступними днями.

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