На Таврическом направлении ВСУ уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" - Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили почти сотню единиц военной техники оккупантов и провели 29 боевых столкновений с врагом. Об этом сообщает бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

Противник нанес 18 авиационных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов - резюмировал Тарнавский.

По его словам, украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

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Уничтожен мощный российский самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан", которым враг пытался разбить наши укрепления - рассказал бригадный генерал.

Дополнение

По словам командующего ОСУВ "Таврия" общие потери россиян за прошедшие сутки составили 399 человек и 97 единиц военной техники.

В частности, Силы обороны Украины уничтожили 7 танков, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 БпЛА, 17 автомобилей и 3 единицы специальной техники.

Уничтожен склад боеприпасов противника и один другой важный объект врага - подытожил Тарнавский.

Напомним

Согласно данным британской разведки, за последние две недели российские наступления на фронте усилились. В то же время значительно вырос уровень потерь оккупантов.