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БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

Киев  •  УНН

21 январь 2024, 11:46  •  20066 просмотра

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Оперативное командование "Север" обнародовало видео, снятое беспилотником в Авдеевке Донецкой области, на котором зафиксирован один из крупнейших штурмов в октябре. Видео демонстрирует беспрецедентное применение Россией военной техники в 21-м веке и иллюстрирует интенсивную ежедневную борьбу, с которой сталкиваются украинские воины.

Как происходил один из крупнейших штурмов Авдеевки. Видео снятое дроном в одной из самых горячих точек в Донецкой области в конце октября прошлого года показало Оперативное Командование "Север", передает УНН.

Один из крупнейших штурмов Авдеевки! Часть первая. Вот уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг бешеными, просто таки дикими силами пытается проломить нашу линию обороны. Штурмы - ежедневные. Авианалеты - ежедневные. Контактные бои - ежедневные.

- написали под видео ОК "Север".

Детали

В пресс-службе оперативного командования ответственному за это направление заявили, что во время самых масштабных атак россияне одномоментно применяли на поле боя такое количество техники, которое в 21-м веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

Отмечается также, что на видео - один из тех крупнейших штурмов, который состоялся в конце октября прошлого года.

"Бойцы БУАРа (Батарея управления и артиллерийской разведки - ред.) сняли, без преувеличения, исторические кадры. Вот так выглядит героизм. Героизм украинского Воина. Врагам - смерть. Борьба продолжается. "Империя" должна распасться!", - отметили в ведомстве.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
БУАР 110 ОМБр показали один з найбільших штурмів Авдіївки
The 110th Brigade's BUAR made one of the largest assaults on Avdiivka
Новости по теме

БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

Оперативное командование "Север" обнародовало видео, снятое беспилотником в Авдеевке Донецкой области, на котором зафиксирован один из крупнейших штурмов в октябре. Видео демонстрирует беспрецедентное применение Россией военной техники в 21-м веке и иллюстрирует интенсивную ежедневную борьбу, с которой сталкиваются украинские воины.

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БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

"Считаю, что нам надо думать, как это сделать": Зеленский о проведении выборов

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"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ

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