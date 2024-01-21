БУАР 110 ОМБр показали один из крупнейших штурмов Авдеевки

Как происходил один из крупнейших штурмов Авдеевки. Видео снятое дроном в одной из самых горячих точек в Донецкой области в конце октября прошлого года показало Оперативное Командование "Север", передает УНН.

Один из крупнейших штурмов Авдеевки! Часть первая. Вот уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг бешеными, просто таки дикими силами пытается проломить нашу линию обороны. Штурмы - ежедневные. Авианалеты - ежедневные. Контактные бои - ежедневные. - написали под видео ОК "Север".

Детали

В пресс-службе оперативного командования ответственному за это направление заявили, что во время самых масштабных атак россияне одномоментно применяли на поле боя такое количество техники, которое в 21-м веке не применяла ни одна страна ни в одном из конфликтов.

Отмечается также, что на видео - один из тех крупнейших штурмов, который состоялся в конце октября прошлого года.

"Бойцы БУАРа (Батарея управления и артиллерийской разведки - ред.) сняли, без преувеличения, исторические кадры. Вот так выглядит героизм. Героизм украинского Воина. Врагам - смерть. Борьба продолжается. "Империя" должна распасться!", - отметили в ведомстве.