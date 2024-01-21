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БУАР 110 ОМБр показали один з найбільших штурмів Авдіївки

БУАР 110 ОМБр показали один з найбільших штурмів Авдіївки

Київ • УНН

 • 53394 перегляди

Оперативне командування "Північ" оприлюднило відео, зняте безпілотником в Авдіївці Донецької області, на якому зафіксовано один з найбільших штурмів у жовтні. Відео демонструє безпрецедентне застосування Росією військової техніки у 21-му столітті та ілюструє інтенсивну щоденну боротьбу, з якою стикаються українські воїни.

Як відбувався один з найбільших штурмів Авдіївки. Відео зняте дроном у одній з найгарячіших точок на Донеччині наприкінці жовтня минулого року показало Оперативне Командування "Північ", передає УНН.

Один з найбільших штурмів Авдіївки! Частина перша. Ось уже пʼятий місяць поспіль, починаючи з 10-го жовтня, ворог шаленими, просто таки дикими силами намагається проломити нашу лінію оборони. Штурми - щоденні. Авіанальоти - щоденні. Контактні бої - щоденні.

– написали під відео ОК "Північ".

Деталі

У пресслужбі оперативного командування відповідальному за цей напрямок зазанчили, що під час наймасштабніших атак росіяни одномоментно застосовували на полі бою таку кількість техніки, якої в 21-му столітті не застосовувала жодна країна в жодному з конфліктів.

Зазначається також, що на відео - один з тих найбільших штурмів, який відбувся в кінці жовтня минулого року.

"Бійці БУАРу (Батарея управління і артилерійської розвідки – ред.) зафільмували, без перебільшення, історичні кадри. Ось такий вигляд має героїзм. Героїзм українського Воїна. Ворогам - смерть. Боротьба триває. "Імперія" має розпастись!", – зазначили у відомстві.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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