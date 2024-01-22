На Таврійському напрямку ЗСУ знищили російський самохідний міномет "Тюльпан" - Тарнавський
Київ • УНН
На Таврійському напрямку Збройні сили України знищили майже 100 одиниць ворожої військової техніки та провели 29 бойових зіткнень, повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.
На Таврійському напрямку Сили оборони України знищили майже сотню одиниць військової техніки окупантів та провели 29 бойових зіткнень з ворогом. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
Деталі
Противник завдав 18 авіаційних ударів, провів 29 бойових зіткнень та здійснив 930 артобстрілів
За його словами, українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
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Доповнення
За словами командувача ОСУВ "Таврія" загальні втрати росіян минулої доби склали 399 осіб та 97 одиниць військової техніки.
Зокрема, Сили оборони України знищили 7 танків, 18 ББМ, 13 артсистем, 37 БпЛА, 17 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки.
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Нагадаємо
Згідно з даними британської розвідки, за останні два тижні російські наступи на фронті посилилися. Водночас значно зріс рівень втрат окупантів.