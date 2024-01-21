росіяни почали інтенсивніше наступати на фронті, однак зазнають більших втрат - британська розвідка

За останні два тижні на фронті фіксується зростання інтенсивності російських наступальних дій. Втім, збільшилась і кількість російських втрат. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило міністерство оборони Британії, передає УНН.

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Як зазначається, 19 січня Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що за кількість російських атак на фронті збільшилася на 27 відсотків у порівнянні з попередньою добою.

Додаткові дані Генштабу, що порівнюють період з 14 по 18 січня з попереднім п'ятиденним періодом, підтверджують цей факт.

За ці п'ять днів кількість втрат військової техніки з боку росії збільшилася на 88 відсотків, а кількість втрат російських танків - на 95 відсотків. Як повідомляється, кількість російських втрат за той самий період також збільшилася на 15 відсотків.

Ці дані свідчать про неухильне зростання інтенсивності російської наступальних дій на всьому фронті за останні два тижні. Ключовим фактором, що сприяє цьому, швидше за все, є замерзла земля, що дозволяє бронетехніці пересуватися по місцевості