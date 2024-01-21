россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка
Киев • УНН
По данным британской разведки, за последние две недели российские наступления усилились. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.
За последние две недели на фронте фиксируется рост интенсивности российских наступательных действий. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало министерство обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
Как отмечается, 19 января Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за количество российских атак на фронте увеличилось на 27 процентов по сравнению с предыдущими сутками.
Дополнительные данные Генштаба, сравнивающие период с 14 по 18 января с предыдущим пятидневным периодом, подтверждают этот факт.
За эти пять дней количество потерь военной техники со стороны россии увеличилось на 88 процентов, а количество потерь российских танков - на 95 процентов. Как сообщается, количество российских потерь за тот же период также увеличилось на 15 процентов.
Эти данные свидетельствуют о неуклонном росте интенсивности российских наступательных действий на всем фронте за последние две недели. Ключевым фактором, способствующим этому, скорее всего, является замерзшая земля, позволяющая бронетехнике передвигаться по местности
Дополнение
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 достигли уже около 376 030 человек, 6181 танк и сотен единиц военной техники.
россияне начали интенсивнее наступать на фронте, однако несут большие потери - британская разведка
По данным британской разведки, за последние две недели российские наступления усилились. Впрочем, увеличилось и количество российских потерь.
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