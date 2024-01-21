Ще плюс 760 окупантів і 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 376 030 осіб особового складу і 6181 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 376 030 осіб, 6181 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 376030 (+760) осіб,
танків ‒ 6181 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 11466 (+11) од,
артилерійських систем – 8875 (+7) од,
РСЗВ – 968 (+1) од,
засоби ППО ‒ 655 (+1) од,
літаків – 331 (+0) од,
гелікоптерів – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6936 (+2),
крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерни – 11862 (+14) од,
спеціальна техніка ‒ 1392 (+3).
За добу відбулося 80 бойових зіткнень на фронті – Генштаб21.01.24, 07:33 • 31031 перегляд