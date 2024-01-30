На Таврическом направлении уничтожен российский "Бук", враг возобновил авиаудары - Транавский

На Таврическом направлении российские войска снова прибегли к авиаударам после нескольких дней затишья. Между тем здесь за прошедшие сутки "отминусовали" 235 беспилотников и ЗРК "Бук-М2" врага. Об этом сообщил во вторник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Уничтожен российский ЗРК "Бук-М2". Нейтрализовано или уничтожено 235 БпЛА различных типов. И снова вражеские авиабомбы. После трех суток затишья, противник за сутки нанес 37 авиаударов. Почти все - по Донецкой области - сообщил Тарнавский в Telegram.

Также сегодня ночью, по его словам, российские террористы выпустили ракеты "С-300", по Мирнограду и Лисовке Покровского района.

"И дальше продолжаются активные наступательные и штурмовые действия - вчера было 36. И около двадцати уже сегодня. Враг совершил за прошедшие сутки 1073 артобстрела", - сообщил Тарнавский.

Общие потери врага, по словам командующего, достигли 371 человека, 40 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, 5 танков, 13 ББМ, 10 артсистем, 2 средства ПВО, 8 автомобилей и единицу специальной техники.

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