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На Таврійському напрямку знищено російський "Бук", ворог відновив авіаудари - Транавський

На Таврійському напрямку знищено російський "Бук", ворог відновив авіаудари - Транавський

Київ • УНН

 • 25828 перегляди

Знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2" та 235 безпілотників на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку російські війська знову вдалися до авіаударів після кількох днів затишшя. Тим часом тут минулої доби "відмінусували" 235 безпілотників і ЗРК "Бук-М2" ворога. Про це повідомив у вівторок командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.  

Знищено російський ЗРК "Бук-М2". Нейтралізовано або знищено 235 БпЛА різних типів. І знову ворожі авіабомби. Після трьох діб затишшя, противник за добу завдав 37 авіаударів. Майже всі – по Донеччині

- повідомив Тарнавський у Telegram.

Також сьогодні вночі, з його слів, російські терористи випуститли ракети "С-300", по Мирнограду та Лисівці Покровського району.

"І далі тривають активні наступальні та штурмові дії – вчора було 36. І близько двадцяти уже сьогодні. Ворог здійснив минулої доби 1073 артобстріли", - повідомив Тарнавський.

Загальні втрати ворога, зі слів командувача, сягнули 371 особи, 40 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 5 танків, 13 ББМ, 10 артсистем, 2 засоби ППО, 8 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

Генштаб: кількість ліквідованих окупантів перевищила 384 тисячі30.01.24, 08:19 • 26348 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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