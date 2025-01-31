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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сумской области за ночь трое раненых из-за атак рф

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Оккупанты обстреляли Хотинскую, Краснопольскую и Шалыгинскую громады, осуществив 13 взрывов. В результате атак ранены три гражданских лица, поврежден частный дом.

Российские войска за ночь обстреляли три громады Сумской области, ранив трех гражданских людей, поврежден дом, сообщили в Сумской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов", - говорится в сообщении.

Вражеским обстрелам, как указано, подверглись Хотинская, Краснопольская и Шалыгинская громады:

  • Хотинская громада: враг ударил FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела ранения получил гражданский человек.
    • Краснопольская громада: произошла атака БпЛА (1 взрыв). В результате ранения получили два гражданских лица. Поврежден частный жилой дом.
      • Шалыгинская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.

        Над Украиной сбили 59 дронов из более сотни запущенных рф31.01.25, 09:25 • 7975 просмотров

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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