В Сумской области за ночь трое раненых из-за атак рф

Российские войска за ночь обстреляли три громады Сумской области, ранив трех гражданских людей, поврежден дом, сообщили в Сумской ОВА в Telegram в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов", - говорится в сообщении.

Вражеским обстрелам, как указано, подверглись Хотинская, Краснопольская и Шалыгинская громады:

Хотинская громада: враг ударил FPV-дроном (1 взрыв). В результате обстрела ранения получил гражданский человек.

Краснопольская громада: произошла атака БпЛА (1 взрыв). В результате ранения получили два гражданских лица. Поврежден частный жилой дом.

Шалыгинская громада: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.

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