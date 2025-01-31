На Сумщині за ніч троє поранених через атаки рф

Російські війська за ніч обстріляли три громади Сумської області, поранивши трьох цивільних людей, пошкоджено будинок, повідомили у Сумській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

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"Уночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів", - ідеться у повідомленні.

Ворожих обстрілів, як вказано, зазнали Хотінська, Краснопільська та Шалигинська громади:

Хотінська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа.

Краснопільська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух). Внаслідок поранення отримали дві цивільні особи. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Шалигинська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.

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