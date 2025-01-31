На Сумщині за ніч троє поранених через атаки рф
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Хотінську, Краснопільську та Шалигинську громади, здійснивши 13 вибухів. Внаслідок атак поранено трьох цивільних осіб, пошкоджено приватний будинок.
Російські війська за ніч обстріляли три громади Сумської області, поранивши трьох цивільних людей, пошкоджено будинок, повідомили у Сумській ОВА у Telegram у п'ятницю, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів", - ідеться у повідомленні.
Ворожих обстрілів, як вказано, зазнали Хотінська, Краснопільська та Шалигинська громади:
- Хотінська громада: ворог вдарив FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа.
- Краснопільська громада: відбулася атака БпЛА (1 вибух). Внаслідок поранення отримали дві цивільні особи. Пошкоджено приватний житловий будинок.
- Шалигинська громада: 11 мін скинули росіяни на територію громади.
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