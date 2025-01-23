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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-59

На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-59

Киев  •  УНН

 • 7268 просмотра

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Полицейские взрывотехники обезвредили не детонированную российскую ракету Х-59 после ее сбивания силами ПВО. Специалисты отделили боевую часть и осуществили контролируемый подрыв в безопасном месте.

В Сумской области полицейские взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-59, которая не взорвалась после сбития силами обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Ракету Х-59, которая не взорвалась после сбития силами обороны Украины, нашли на месте обстрела. Полицейские специалисты работали над тем, чтобы ликвидировать угрозу и избежать неконтролируемой детонации, которая могла нанести значительный вред окружающим из-за большого радиуса поражения,

- говорится в сообщении.

Сначала специалисты тщательно обследовали боеприпас и отделили боевую часть от корпуса. Это позволило безопасно транспортировать опасный объект подальше от жилых домов.

Ракету обезвредили путем контролируемого подрыва в безопасном месте.

Полицейские в очередной раз напоминают: если вы заметили подозрительные предметы, особенно в зонах, где были обстрелы, не пытайтесь их трогать или переносить. Вместо этого сразу сообщите об этом правоохранителям.

Ранее

В Сумской области взрывотехническая группа полиции обезвредила боевую часть сбитого российского ударного беспилотника, которая не сдетонировала.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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