На Сумщине взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-59
Киев • УНН
Полицейские взрывотехники обезвредили не детонированную российскую ракету Х-59 после ее сбивания силами ПВО. Специалисты отделили боевую часть и осуществили контролируемый подрыв в безопасном месте.
В Сумской области полицейские взрывотехники обезвредили российскую ракету Х-59, которая не взорвалась после сбития силами обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.
Ракету Х-59, которая не взорвалась после сбития силами обороны Украины, нашли на месте обстрела. Полицейские специалисты работали над тем, чтобы ликвидировать угрозу и избежать неконтролируемой детонации, которая могла нанести значительный вред окружающим из-за большого радиуса поражения,
Сначала специалисты тщательно обследовали боеприпас и отделили боевую часть от корпуса. Это позволило безопасно транспортировать опасный объект подальше от жилых домов.
Ракету обезвредили путем контролируемого подрыва в безопасном месте.
Полицейские в очередной раз напоминают: если вы заметили подозрительные предметы, особенно в зонах, где были обстрелы, не пытайтесь их трогать или переносить. Вместо этого сразу сообщите об этом правоохранителям.
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