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На Сумщині вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-59

На Сумщині вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-59

Київ • УНН

 • 30310 перегляди

Поліцейські вибухотехніки знешкодили нездетоновану російську ракету Х-59 після її збиття силами ППО. Спеціалісти відокремили бойову частину та здійснили контрольований підрив у безпечному місці.

У Сумській області поліцейські вибухотехніки знешкодили російську ракету Х-59, яка не вибухнула після збиття силами оборони України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.

Ракету Х-59, яка не вибухнула після збиття силами оборони України, знайшли на місці обстрілу. Поліцейські фахівці працювали над тим, щоб ліквідувати загрозу та уникнути неконтрольованої детонації, яка могла завдати значної шкоди оточуючим через великий радіус ураження,

- йдеться у повідомленні.

Спочатку спеціалісти ретельно обстежили боєприпас і відокремили бойову частину від корпусу. Це дозволило безпечно транспортувати небезпечний об’єкт подалі від житлових будинків.

Ракету знешкодили шляхом контрольованого підриву в безпечному місці.

Поліцейські вкотре нагадують: якщо ви помітили підозрілі предмети, особливо у зонах, де були обстріли, не намагайтеся їх чіпати чи переносити. Натомість одразу повідомте про це правоохоронців.

Раніше

У Сумській області вибухотехнічна група поліції знешкодила бойову частину збитого російського ударного безпілотника, яка не здетонувала.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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