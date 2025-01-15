На Сумщині вибухотехніки знищили бойову частину збитого ворожого дрона

У Сумській області вибухотехнічна група поліції знешкодила бойову частину збитого російського ударного безпілотника, яка не здетонувала. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

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На поліцейську лінію "102" надійшло повідомлення від жителя одного з сіл Сумського району про те, що поблизу населеного пункту, де він проживає, було виявлено збитий Силами оборони України безпілотний літальний апарат ворога.

Прибувши за вказаними координатами, мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП у Сумській області оглянула збитий безпілотник, знешкодила його 50-кілограмову бойову частину та вивезла на полігон для знищення шляхом підриву.

Співробітники нашого управління також здійснили виїзд до іншого населеного пункту Сумської області, неподалік від якого цими днями було збито потужну ворожу авіаційну ракету. Мобільна група вибухотехніків оглянула місцевість, виявила частини корпусу ракети та велику кількість уламків. При їх дослідженні сапери поліції встановили, що небезпеки для оточуючих вони не становлять і вибухонебезпечних речовин не містять