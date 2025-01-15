На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

В Сумской области взрывотехническая группа полиции обезвредила боевую часть сбитого российского ударного беспилотника, которая не сдетонировала. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

На полицейскую линию "102" поступило сообщение от жителя одного из сел Сумского района о том, что вблизи населенного пункта, где он проживает, был обнаружен сбитый Силами обороны Украины беспилотный летательный аппарат врага.

Прибыв по указанным координатам, мобильная группа управления взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области осмотрела сбитый беспилотник, обезвредила его 50-килограммовую боевую часть и вывезла на полигон для уничтожения путем подрыва.

Сотрудники нашего управления также осуществили выезд в другой населенный пункт Сумской области, неподалеку от которого на днях была сбита мощная вражеская авиационная ракета. Мобильная группа взрывотехников осмотрела местность, обнаружила части корпуса ракеты и большое количество обломков. При их исследовании саперы полиции установили, что опасности для окружающих они не представляют и взрывоопасных веществ не содержат