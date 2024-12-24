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В Сумской области спасатели оказались под повторным ударом рф

В Сумской области спасатели оказались под повторным ударом рф

Киев  •  УНН

 • 3931 просмотра

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На Сумщине российский дрон атаковал ферму, вызвав пожар. Во время тушения пожара спасатели ГСЧС избежали повторного удара «Шахеда», но погибли животные.

В Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

"Утром 24 декабря, в результате атаки БпЛА на Кролевецкую громаду, было повреждено здание фермы. Возник пожар. Спасатели оперативно локализовали возгорание и предотвратили его распространение. Во время работы они услышали звуки вражеского беспилотника и успели отступить на безопасное расстояние. Вскоре "шахед" попал вблизи места предыдущего удара", - рассказали в ведомстве.

Пожар, как отмечается, ликвидировали.

"Предварительно, люди не пострадали. Животные погибли", - отметили в ГСЧС.

российские "шахеды" атаковали ферму на Сумщине: пострадали животные24 дек. 2024, 07:26 • 11546 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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