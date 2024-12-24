российские "шахеды" атаковали ферму на Сумщине: пострадали животные
Киев • УНН
Утром 24 декабря российские войска атаковали Кролевецкую громаду беспилотниками. В результате удара повреждена животноводческая ферма и травмированы коровы, люди не пострадали.
Армия рф утром 24 декабря нанесла удары «шахедами» по Кролевецкой общине Сумской области, в результате чего травмировались коровы с животноводческой фермы, сообщает УНН со ссылкой на ОВА.
Сегодня утром, 24 декабря враг ударил «Шахедами» по Кролевецкой общине. Предварительно, люди не пострадали. Повреждено здание животноводческой фермы, травмированы коровы
Продолжается ликвидация последствий атаки россиян.
Напомним
На Сумщине из-за атаки российских БПЛА 22 декабря загорелось офисное помещение и повреждены 4 частных дома.