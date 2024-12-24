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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские "шахеды" атаковали ферму на Сумщине: пострадали животные

российские "шахеды" атаковали ферму на Сумщине: пострадали животные

Киев  •  УНН

 • 1504 просмотра

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Утром 24 декабря российские войска атаковали Кролевецкую громаду беспилотниками. В результате удара повреждена животноводческая ферма и травмированы коровы, люди не пострадали.

Армия рф утром 24 декабря нанесла удары «шахедами» по Кролевецкой общине Сумской области, в результате чего травмировались коровы с животноводческой фермы, сообщает УНН со ссылкой на ОВА. 

Сегодня утром, 24 декабря враг ударил «Шахедами» по Кролевецкой общине. Предварительно, люди не пострадали. Повреждено здание животноводческой фермы, травмированы коровы

- говорится в сообщении ОВА.

Продолжается ликвидация последствий атаки россиян.

Напомним 

На Сумщине из-за атаки российских БПЛА 22 декабря загорелось офисное помещение и повреждены 4 частных дома.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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