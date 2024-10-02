В Сумской области сбито 4 "шахеда", из-за вражеских атак 20 взрывов за ночь

Ночью российские войска совершили 14 обстрелов Сумской области, зафиксировано 20 взрывов. В результате авиаудара БпЛА "Shahed" по объектам критической инфраструктуры обесточены три территориальные громады. Сбито 4 "шахеда". Об этом сообщили в среду в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня ночью, 2 октября, в небе над Сумской областью наши зенитчики уничтожили 4 вражеских "Шахеда", - говорится в сообщении.

Всего ночью и утром, как указано, россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 20 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Белопольская, Краснопольская, Речковская громады, Шосткинский район:

Белопольская громада: враг бил из артиллерии (7 взрывов).

Краснопольская громада: осуществлен удар БпЛА типа «Герань-2» (1 взрыв).

Сумская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва).

Речковская община: совершена атака КАБ (2 взрыва).

Также ночью враг нанес авиационный удар, применив БпЛА типа "Шахед" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района, указали в ОВА. Предварительно, в результате атаки россиян обесточены Шосткинская, Глуховская, Ямпольская территориальные громады.

Оккупанты нанесли авиаудар по Сумской области: обесточены три громады