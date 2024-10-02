На Сумщині збито 4 "шахеди", через ворожі атаки 20 вибухів за ніч
Київ • УНН
Вночі росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок авіаудару БпЛА "Шахед" по об'єктах критичної інфраструктури знеструмлено три територіальні громади.
Уночі російські війська здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 20 вибухів. Внаслідок авіаудару БпЛА "Шахед" по об'єктах критичної інфраструктури знеструмлено три територіальні громади. Збито 4 "шахеди". Про це повідомили у середу у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вночі, 2 жовтня у небі над Сумщиною наші зенітники знищили 4 ворожих "Шахеди", - ідеться у повідомленні.
Загалом уночі та зранку, як вказано, росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 20 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Білопільська, Краснопільська, Річківська громади, Шосткинський район:
- Білопільська громада: ворог бив з артилерії (7 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено удар БпЛА типу «Герань-2» (1 вибух).
- Сумська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи).
- Річківська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).
Також уночі ворог завдав авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед" по об’єктах критичної інфраструктури Шосткинського району, зазначили в ОВА. Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.
Окупанти завдали авіаудару по Сумщині: знеструмлено три громади02.10.24, 00:03 • 49238 переглядiв