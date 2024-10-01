На Сумщине объявлена принудительная эвакуация детей с родителями из 90 населенных пунктов

В понедельник, 30 сентября, решением Сумской областной военной администрации и Оперативно-тактической группировки «Северск» в Сумской области объявлена принудительная эвакуация детей и их родителей из 90 населенных пунктов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумской районный совет.

Детали

Приказ об эвакуации касается Белопольской и Ворожбянской городских территориальных общин, Краснопольской и Хотинской поселковых территориальных общин, Юнаковской, Миропольской и Николаевской сельских территориальных общин Сумского района.

Армия рф сбросила 4 КАБа на Сумскую область: погибла женщина, двое раненых

В частности эвакуацию будут проводить:

в Белопольской территориальной громаде из населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Будки, Голышевское, Стукаловка, Искрисковщина, Бессаловка, Нескучное, Рогизное, Соляники, Старые Вирки, Ободы, Дегтярное, Павловка, Мелячиха, Волфино, Катериновка, Кислая Дубина, Шпиль, Новоивановка, Белополье, Соханы, Новые Верки, Мирлоги, Гуриновка, Бубликово, Васильевщина, Гирино, Кандыбино, Мороча, Олексенки, Степановка.



в городе Ворожба.



в Краснопольской территориальной громаде из населенных пунктов Новодмитровка, Рясное, Петрушевка, Турья, Марьино, Проходы, Миропольское, Покровка, Степок, Поповка, Грабовское, Высокое, Мезеновка, Майское, Славгород, Порозок, Верхняя Пожня, Новоалександровка, Лесное, Земляное, Угроиды, Наумовка, Михайловка, Михайловское.



в Юнаковской территориальной общине из населенных пунктов Локня, Басовка, Юнаковка, Садки, Могрица, Варачино, Яблоновка, Корчаковка, Малая Корчаковка.



в Миропольской территориальной общине из населенных пунктов Мирополье, Запселье, Большая Рыбица, Груновка, Большой Прикол, Малая Рыбица.



в Хотинской территориальной громаде из населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Степное, Первое Мая, Алексеевка, Владимировка, Андреевка, Новониколаевка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Веселовка, Хотень, Писаревка.



в Николаевской сельской территориальной общине из населенных пунктов Яструбино, Графское, Бондарившина, Диброва.



К организации принудительной эвакуации детей и их родителей привлечены социальные службы органов местного самоуправления и государственной власти, полицию, спасателей и военных. Оповещение населения о начале эвакуации проведет Департамент гражданской защиты населения Сумской ОГА и Сумская районная военная администрация - говорится в решении Сумского райсовета.

Напомним,

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх предупредил, что на в регионе будет увеличено количество населенных пунктов для проведения принудительной эвакуации.