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На Сумщині оголошено примусову евакуацію дітей з батьками з 90 населених пунктів

На Сумщині оголошено примусову евакуацію дітей з батьками з 90 населених пунктів

Київ • УНН

 • 14616 перегляди

У Сумській області розпочинається примусова евакуація дітей та їхніх батьків із 90 населених пунктів. Рішення прийняте обласною військовою адміністрацією та стосується 7 територіальних громад Сумського району.

У понеділок, 30 вересня, рішенням Сумської обласної військової адміністрації та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" у Сумській області оголошено примусову евакуацію дітей та їх батьків із 90 населених пунктів. Про це пише УНН з посиланням на Сумську районну раду.

Деталі

Наказ про евакуацію стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.

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Зокрема евакуацію проводитимуть:

  • у Білопільській територіальній громаді із населених пунктів Рижівка, Атинське, Будки, Голишівське, Стукалівка, Іскрисківщіна, Безсалівка, Нескучне, Рогізне, Соляники, Старі Вирки, Ободи, Дігтярне, Павлівка, Мелячиха, Волфине, Катеринівка, Кисла Дубина, Шпиль, Новоіванівка, Білопілля, Сохани, Нові Вірки, Мирлоги, Гуринівка, Бубликове, Василівщина, Гиріне, Кандибине, Мороча, Олексенки, Степанівка.
  • у місті Ворожба.
  • у Краснопільській територіальній громаді із населених пунктів Новодмитрівка, Рясне, Петрушівка, Тур'я, Мар'їне, Проходи, Миропільське, Покровка, Степок, Попівка, Грабовське, Високе, Мезенівка, Майське, Славгород, Порозок, Верхня Пожня, Новоолександрівка, Лісне, Земляне, Угроїди, Наумівка, Михайлівка, Михайлівське.
  • у  Юнаківській територіальній громаді із населених пунктів Локня, Басівка, Юнаківка, Садки, Могриця, Варачине, Яблунівка, Корчаківка, Мала Корчаківка.
  • у Миропільській територіальній громаді із населених пунктів Миропілля, Запсілля, Велика Рибиця, Грунівка, Великий Прикіл, Мала Рибиця.
  • у Хотінській територіальній громаді із населених пунктів Кіндратівка, Костянтинівка, Степне, Перше Травня, Олексіївка, Володимирівка, Андріївка, Новомиколаївка, Біловоди, Водолаги, Журавка, Веселівка, Хотінь, Писарівка.
  • у Миколаївській сільській територіальній громаді із населених пунктів Яструбине, Графське, Бондарівшина, Діброва.

До організації примусової евакуації дітей та їх батьків залучено соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліцію, рятувальників та військових. Оповіщення населення про початок евакуації проведе Департамент цивільного захисту населення Сумської ОВА та Сумська районна військова адміністрація

- йдеться в рішенні Сумської райради. 

Нагадаємо

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх попередив, що на в регіоні буде збільшена кількість населених пунктів для проведення примусової евакуації.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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