На Сумщине ночью обесточивался объект энергетики: когда появится свет

В Сумской области в ночь на 10 июня по техническим причинам обесточивался объект энергетической инфраструктуры, в результате чего жители Сум оказались без света. По состоянию на 6:30 утра 10 июня большинство потребителей зажили. Энергетики уверяют, что поставки полностью восстановят в ближайшие часы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Как сообщили в Укрэнерго, ночью в Сумской области по техническим причинам выключался объект энергетической инфраструктуры. Обесточивались потребители города Сумы.

На 06: 30 энергопитание большинства потребителей восстановлено. Продолжаются ремонтные работы. В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью - заверили энергетики.

Дополнение

10 июня в Украине будут применять графики отключений электричества для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.

