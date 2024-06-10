На Сумщині вночі знеструмлювався об'єкт енергетики: коли з'явиться світло
Київ • УНН
У Сумській області вночі з технічних причин був знеструмлений об'єкт енергетичної інфраструктури, в результаті чого жителі Сум залишилися без електрики, але до 6:30 ранку 10 червня енергоживлення більшості споживачів було відновлено. В найближчі години енергопостачання буде відновлено повністю.
У Сумській області у ніч на 10 червня із технічних причин знеструмлювався об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого жителі Сум опинились без світла. Станом на 6:30 ранку 10 червня більшість споживачів заживили. Енергетики запевняють, що постачання повністю відновлять в найближчі години. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укренерго.
Деталі
Як повідомили в Укренерго, вночі в Сумській області з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлювались споживачі міста Суми.
На 06:30 енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи. В найближчі години енергопостачання буде відновлено повністю
Доповнення
10 червня в Україні будуть застосовувати графіки відключень електрики для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.