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На Сумщині вночі знеструмлювався об'єкт енергетики: коли з'явиться світло

На Сумщині вночі знеструмлювався об'єкт енергетики: коли з'явиться світло

Київ • УНН

 • 21144 перегляди

У Сумській області вночі з технічних причин був знеструмлений об'єкт енергетичної інфраструктури, в результаті чого жителі Сум залишилися без електрики, але до 6:30 ранку 10 червня енергоживлення більшості споживачів було відновлено. В найближчі години енергопостачання буде відновлено повністю.

У Сумській області у ніч на 10 червня із технічних причин знеструмлювався об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого жителі Сум опинились без світла. Станом на 6:30 ранку 10 червня більшість споживачів заживили.  Енергетики запевняють,  що постачання повністю відновлять в   найближчі години. Про це УНН повідомляє із посиланням на Укренерго. 

Деталі 

Як повідомили в Укренерго, вночі в Сумській області з технічних причин вимикався об'єкт енергетичної інфраструктури. Знеструмлювались споживачі міста Суми.

На 06:30 енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи. В найближчі години енергопостачання буде відновлено повністю

- запевнили енергетики.

Доповнення 

10 червня в Україні будуть застосовувати графіки відключень електрики для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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