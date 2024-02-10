На Сумщине ночью и утром зафиксировано 60 взрывов из вражеских минометов, артиллерии и РСЗО

В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС

Спасатели локализовали пожары, вызванные ударом беспилотника "Шахид" по АЗС в Харькове, в результате которого погибли 7 человек, в том числе 3 детей, и повреждены 15 домов.