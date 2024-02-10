На Сумщине ночью и утром зафиксировано 60 взрывов из вражеских минометов, артиллерии и РСЗО
В Сумской области Украины зафиксировано 60 взрывов из российских минометов, артиллерии и РСЗО, произошедших ночью и утром в 5 населенных пунктах.
В Киеве на дорогах гололедица, водителей призывают быть внимательными
Водителей в Киеве призывают быть осторожными на гололеде, поскольку "Киевавтодор" работает над расчисткой снега и обработкой подъездных путей в условиях ожидаемого перехода мокрого снега и дождя в снег.
Россияне обстреляли 19 населенных пунктов Запорожья за сутки
За ночь россияне обстреляли 19 населенных пунктов в Запорожье, нанеся 87 ударов из РСЗО, артиллерии и беспилотников.
За сутки россияне выпустили 353 снаряда по Херсонщине, есть погибшие и раненые
За минувшие сутки россияне обстреляли Херсонскую область, выпустив 353 снаряда, в результате чего 1 человек погиб, еще 5 получили ранения.
В Харькове спасателям удалось локализовать пожары в результате попадания шахедов по АЗС
Спасатели локализовали пожары, вызванные ударом беспилотника "Шахид" по АЗС в Харькове, в результате которого погибли 7 человек, в том числе 3 детей, и повреждены 15 домов.
Оккупанты били по Одессе тремя волнами атак, четыре человека ранены - Гуменюк
Три волны атак российских беспилотников на Одессу и Придунавье 10 февраля привели к ранению трех человек и повреждению портовой инфраструктуры, хотя средства ПВО сбили все девять беспилотников в первых двух волнах.
Враг обстрелял Очаков и районы вблизи Николаева, обошлось без жертв
Российские военные атаковали акватории и города в Николаевской области Украины 9 и 10 февраля, повредив здания, но не вызвав ранений или гибели людей.
Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российская армия ночью обстреляла Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв.
На фронте произошло 111 боевых столкновений за сутки - Генштаб
Министерство обороны Украины: за минувшие сутки на фронте произошло 111 боевых столкновений, украинские войска отбили многочисленные российские атаки на нескольких направлениях.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
По данным Генштаба, украинская авиация нанесла удары по 5 районам сосредоточения российских войск.