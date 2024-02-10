На Сумщині уночі та зранку зафіксовано 60 вибухів з ворожих мінометів, артилерії та РСЗВ
Київ • УНН
У Сумській області України зафіксовано 60 вибухів з російських мінометів, артилерії та РСЗВ, що сталися вночі та вранці у 5 населених пунктах.
Уночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 60 вибухів з мінометів, артилерії та РСЗВ. Обстрілів зазнали Хотінська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади. Про це повідомили у сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали:
- Шалигинська громада: з території рф здійснено обстріл з міномету (2 вибухи).
- Хотінська громада: ворог бив з міномету (12 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано артобстріли (22 вибухи).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з мінометів (17 вибухів) та РСЗВ (7 вибухів).
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