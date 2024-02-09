Авіаудар по Сумщині: росіяни поцілили в майстерню агрофірми та вбили трьох й поранили чотирьох працівників
Київ • УНН
Троє цивільних загинули і четверо отримали поранення в результаті російського авіаудару по цеху сільськогосподарської компанії в Сумській області України.
Через авіаудар по Сумщині загинули щонайменше три людини, та 4 зазнали поранень. Зазначається що одна з запущених росіянами авіабомб поцілила по майстерні агрофірми. Розбір завалів продовжується. На місці працюють всі необхідні служби. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС України передає УНН.
По обіді по Сумському району ворог випустив 7 керованих авіабомб. В одному із сіл поцілило по майстерні агрофірми. Загиблі та поранені - цивільні працівники підприємства. Поліція та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.
Деталі
За даними Сумської ОВА внаслідок влучання російських авіабомб майстерня агрофірми зруйнована. Також суттєві руйнування є й в житлових будинках, що потрапили в зону ураження.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв посилаючись на дані прокуратури, що через скидання 7 російських авіабомб на Сумщині загинули дві людини, та ще четверо зазнали поранень.