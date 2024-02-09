Авиаудар по Сумщине: россияне попали в мастерскую агрофирмы и убили трех и ранили четырех работников

Из-за авиаудара по Сумской области погибли по меньшей мере три человека, и 4 получили ранения. Отмечается что одна из запущенных россиянами авиабомб попала по мастерской агрофирмы. Разбор завалов продолжается. На месте работают все необходимые службы. Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины передает УНН.

После обеда по Сумскому району враг выпустил 7 управляемых авиабомб. В одном из сел попало по мастерской агрофирмы. Погибшие и раненые - гражданские работники предприятия. Полиция и спасатели работают над ликвидацией последствий обстрелов. - говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

По данным Сумской ОВА в результате попадания российских авиабомб мастерская агрофирмы разрушена. Также существенные разрушения есть и в жилых домах, попавших в зону поражения.

Напомним,

Ранее УНН сообщал ссылаясь на данные прокуратуры, что из-за сброса 7 российских авиабомб на Сумщине погибли два человека, и еще четверо получили ранения.