росіяни скинули сім авіабомб на Сумщину: двоє людей загинули, ще четверо поранені
Київ • УНН
Окупаційні війська скинули сім авіабомб на три прикордонні населені пункти в Сумській області, в результаті чого двоє цивільних осіб загинули, ще четверо отримали поранення.
Окупаційні війська скинули сім авіабомб у прикордонні громади в Сумському районі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району.
За попередніми даними, ворог скинув 7 авіаційних бомб типу "КАБ" на Юнаківську, Хотінську та Миколаївську громади.
Наразі відомо, що внаслідок атаки ворога загинуло двоє мирних жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Чотири людини отримали поранення. Пошкоджено приватні житлові будинки, територію фермерського господарства, складське приміщення
Доповнення
У відомстві розповіли, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки авіаудару.
росіяни вночі 7 разів вдарили по Сумщині, скинули 10 мін - ОВА09.02.24, 08:49 • 27444 перегляди