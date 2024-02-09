россияне сбросили семь авиабомб на Сумщину: два человека погибли, еще четверо ранены

Оккупационные войска сбросили семь авиабомб в пограничные общины в Сумском районе. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 9 февраля 2024 года около 14:00 оккупанты с территории российской федерации осуществили авиационный удар по территории Сумского района.

По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую общины.

Известно, что в результате атаки врага погибли двое мирных жителей, еще одна женщина может находиться под завалами. Четыре человека получили ранения. Повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение - резюмировали в ведомстве.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия авиаудара. - подытожили в Офисе генпрокурора.

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