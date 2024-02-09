россияне сбросили семь авиабомб на Сумщину: два человека погибли, еще четверо ранены
Оккупационные войска сбросили семь авиабомб на три приграничных населенных пункта в Сумской области, в результате чего двое гражданских лиц погибли, еще четверо получили ранения.
Украина стремится углубить сотрудничество с американскими партнерами в атомной отрасли для устранения России с мировых ядерных рынков
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что углубление сотрудничества с американскими партнерами в ядерной отрасли может помочь устранить Россию с мировых ядерных рынков.
Фонд ликвидации: на продолжение реализации проектов восстановления рекомендовано выделить 9,45 миллиарда гривен
Межведомственная рабочая группа рекомендовала выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ 9,45 млрд грн на более 230 проектов, реализация которых была начата в 2023 году.
Зеленскому презентовали Экологический договор для Украины: документ содержит 50 рекомендаций
Международная рабочая группа по вопросам экологических последствий войны представила президенту Зеленскому Экологический договор для Украины, состоящий из 50 рекомендаций, которые помогут преодолеть вред, нанесенный окружающей среде российской агрессией.
На путина подали заявление о "реабилитации нацизма" после интервью Такеру Карлсону, в котором он пытался оправдать Гитлера
В интервью Такеру Карлсону путин оправдывал вторжение Гитлера в Польшу, что дало оппозиционерам повод попытаться добиться возбуждения уголовного дела против путина за реабилитацию нацизма.
В Украине ко Дню влюбленных запустят романтический экспресс "Поезд к тебе"
Ко Дню святого Валентина и Дню Соборности "Укрзализныця" запустит романтический экспресс "Поезд к тебе", в котором половина мест будет бесплатной для раненых бойцов, проходящих реабилитацию.
Коммуналка за год подорожала на 12,8%
Согласно украинским инфляционным данным, в январе цены на коммунальные услуги выросли на 12,8% в годовом измерении, при этом цены на электроэнергию не изменились за месяц, но выросли на 69,7% в годовом измерении.
Опыт Залужного будет использован для победы: Данилов о кадровых ротациях в ВСУ
Секретарь СНБО уверен, что опыт бывшего Главнокомандующего Валерия Залужного будет использован для достижения победы Украины над россией.
"Врага ждет очень много неприятных сюрпризов" - Евлаш о назначении Сырского
Спикер Сухопутных войск ВСУ заявил, что новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, который имеет опыт многочисленных операций по защите Украины, принесет врагу много "неприятных сюрпризов".
Авиакатастрофа в Броварах: в Украине учредили фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого
В Украине учредили новую фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого, который погиб в катастрофе вертолета в январе 2023 года, чтобы отметить его вклад в документирование войны.