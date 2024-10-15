На Сумщине 72-летний мужчина приговорен к году тюрьмы за домашнее насилие
Киев • УНН
В Конотопском районе суд приговорил 72-летнего мужчину к году лишения свободы за систематическое домашнее насилие в отношении жены. Мужчина трижды привлекался к админответственности, но продолжал угрожать и запугивать жену.
В Конотопском районе суд приговорил 72-летнего мужчину к одному году лишения свободы за систематическое совершение домашнего насилия в отношении его жены. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.
Детали
Прокуроры Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры поддержали публичное обвинение, отметив, что обвиняемый трижды привлекался к административной ответственности за насилие в течение последнего года, но не изъявил желания изменить свое поведение.
Согласно материалам дела, мужчина регулярно устраивал ссоры, запугивал и угрожал своей жене физической расправой. Находясь под постоянным психологическим давлением, женщина была вынуждена снова обратиться к правоохранителям.
В суде обвиняемый не отрицал свою вину. Суд учел все обстоятельства дела и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины.
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