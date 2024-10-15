На Сумщині 72-річного чоловіка засуджено до року в'язниці за домашнє насильство
Київ • УНН
У Конотопському районі суд засудив 72-річного чоловіка до року позбавлення волі за систематичне домашнє насильство щодо дружини. Чоловік тричі притягувався до адмінвідповідальності, але продовжував погрожувати та залякувати дружину.
У Конотопському районі суд засудив 72-річного чоловіка до одного року позбавлення волі за систематичне вчинення домашнього насильства щодо його дружини. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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Прокурори Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення, зазначивши, що обвинувачений тричі притягувався до адміністративної відповідальності за насильство протягом останнього року, але не виявив бажання змінити свою поведінку.
Згідно з матеріалами справи, чоловік регулярно влаштовував сварки, залякував та погрожував своїй дружині фізичною розправою. Перебуваючи під постійним психологічним тиском, жінка була змушена знову звернутися до правоохоронців.
У суді обвинувачений не заперечував свою провину. Суд врахував усі обставини справи та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.
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