Ужгородця засудили на 12 років за насилля над сином та доведення до самогубства
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. На Закарпатті прокуратура відстояла 12 років позбавлення волі для батька, який вчиняв насильство та довів дитину до самогубства. Повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Прокурори Закарпатської обласної прокуратури успішно відстояли більш суворе покарання для жителя Ужгорода, який вчинив насильство щодо свого сина та довів його до самогубства. Чоловіку було призначено 12 років позбавлення волі.
Варто зазначити, що у 2014 році чоловіка вже засудили до 10 років ув'язнення, проте прокуратура вважала цей вирок занадто м'яким і оскаржила його. Кримінальне провадження проходило через апеляційні та касаційні суди і було повернуте на новий розгляд декілька разів.
Доповнення
Згідно з матеріалами справи, коли влітку 2012 року 10-річний хлопчик стрибнув з даху багатоповерхового будинку у Ужгороді. Прокурори змогли довести, що цей вчинок був результатом насильницьких дій батька до свого сина. Судово-медична експертиза підтвердила, що тілесні ушкодження, отримані хлопчиком, збігалися з періодом, коли він перебував у батька.
Відомо, що засуджений розлучився з матір'ю дитини та проживав окремо. Раніше він також вчиняв розпусні дії стосовно доньки дружини від попереднього шлюбу та свого сина. За ці злочини він уже перебував у в'язниці протягом 2 років згідно з ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України.
Суд вирішив внести інформацію про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
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