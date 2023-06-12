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У Києві дитину на велосипеді збила автівка, хлопчик у комі: водію повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 1254332 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У Києві водій легковика збив дитину на велосипеді, чоловіку повідомлено про підозру. Наразі дитина перебуває в комі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

У Києві дитину на велосипеді збила автівка, хлопчик у комі: водію повідомили про підозру

Цитата

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру водієві за фактом вчинення ДТП, у якій постраждала дитина (ч. 2 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ДТП трапилася 11 червня 2023 року приблизно о 13:00 на вулиці Визволителів у місті Києві.

"Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля Део Нексія рухався із значним перевищенням швидкості у крайній правій смузі проїзної частини, яка призначена для руху громадського транспорту. При наближенні до регульованого пішохідного переходу водій проігнорував червоний сигнал світлофору, забороняючий рух в його напрямку. В результаті автомобіль підозрюваного скоїв наїзд на малолітнього хлопця, який переїжджав проїзну частину дороги на велосипеді в безпосередній близькості від регульованого пішохідного переходу", - зазначається в повідомленні.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований. Дитина перебуває в комі.

"Водія автомобіля Део Нексія затримали на місці події у порядку ст. 208 КПК України. На цей час до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - інформує прокуратура.

Доповнення

Військовослужбовця збили на смерть поблизу блокпосту під Броварами 11 червня. За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. Відкрито кримінальне провадження.

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