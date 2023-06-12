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Під Броварами біля блокпосту на смерть збили військового, за кермом була правоохоронець: відкрили провадження

Київ • УНН

 • 1291068 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Військовослужбовця збили на смерть поблизу блокпосту під Броварами 11 червня. За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. Відкрито крмінальне провадження. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Під Броварами біля блокпосту на смерть збили військового, за кермом була правоохоронець: відкрили провадження

Цитата

«11 червня 2023 року поблизу блокпосту на виїзді з Києва у напрямку Броварів сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників.

«За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год», - зазначається в повідомленні.

У ДБР зазначили, що "військовослужбовець ДФТГ перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці".

«Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України)», - інформує ДБР.

Доповнення

У ніч на 26 травня вже екссуддя Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Вища рада правосуддя повідомила, що 2 червня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.

Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.

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