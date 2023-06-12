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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Под Броварами возле блокпоста насмерть сбили военного, за рулем была правоохранитель: открыли производство

Киев • УНН

 • 1291068 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Военнослужащего сбили насмерть вблизи блокпоста под Броварами 11 июня. За рулем автомобиля была сотрудница правоохранительного органа. Открыто уголовное производство. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Под Броварами возле блокпоста насмерть сбили военного, за рулем была правоохранитель: открыли производство

Цитата

«11 июня 2023 года вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной громады», - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников.

«За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч», - отмечается в сообщении.

В ГБР отметили, что "военнослужащий ДФТГ перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте".

«Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины)», - информирует ГБР.

Дополнение

В ночь на 26 мая уже экс-судья Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Высший совет правосудия сообщил, что 2 июня временно отстранил от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

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