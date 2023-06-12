Под Броварами возле блокпоста насмерть сбили военного, за рулем была правоохранитель: открыли производство

Цитата

«11 июня 2023 года вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной громады», - говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников.

«За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч», - отмечается в сообщении.

В ГБР отметили, что "военнослужащий ДФТГ перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте".

«Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины)», - информирует ГБР.

Дополнение

В ночь на 26 мая уже экс-судья Алексей Тандыр сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Высший совет правосудия сообщил, что 2 июня временно отстранил от осуществления правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра.

Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.