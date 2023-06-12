В Киеве ребенка на велосипеде сбила машина, мальчик в коме: водителю сообщили о подозрении

Цитата

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении водителю по факту совершения ДТП, в котором пострадал ребенок (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что ДТП произошло 11 июня 2023 года примерно в 13:00 на улице Освободителей в городе Киеве.

"Согласно материалам следствия, водитель автомобиля Део Нексия двигался со значительным превышением скорости в крайней правой полосе проезжей части, которая предназначена для движения общественного транспорта. При приближении к регулируемому пешеходному переходу водитель проигнорировал красный сигнал светофора, запрещающий движение в его направлении. В результате автомобиль подозреваемого совершил наезд на малолетнего парня, который переезжал проезжую часть дороги на велосипеде в непосредственной близости от регулируемого пешеходного перехода", - отмечается в сообщении.

В результате наезда мальчик получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован. Ребенок находится в коме.

"Водителя автомобиля Део Нексия задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - информирует прокуратура.

Дополнение

Военнослужащего сбили насмерть вблизи блокпоста под Броварами 11 июня. За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. Открыто уголовное производство.