Ужгородца осудили на 12 лет за насилие над сыном и доведение до самоубийства

Детали

Прокуроры Закарпатской областной прокуратуры успешно отстояли более суровое наказание для жителя Ужгорода, который совершил насилие в отношении своего сына и довел его до самоубийства. Мужчине было назначено 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в 2014 году мужчину уже приговорили к 10 годам заключения, однако прокуратура считала этот приговор слишком мягким и обжаловала его. Уголовное производство проходило через апелляционные и кассационные суды и было возвращено на новое рассмотрение несколько раз.

Дополнение

Согласно материалам дела, когда летом 2012 года 10-летний мальчик прыгнул с крыши многоэтажного дома в Ужгороде. Прокуроры смогли доказать, что этот поступок был результатом насильственных действий отца к своему сыну. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что телесные повреждения, полученные мальчиком, совпадали с периодом, когда он находился у отца.

Известно, что осужденный развелся с матерью ребенка и проживал отдельно. Ранее он также совершал развратные действия в отношении дочери жены от предыдущего брака и своего сына. За эти преступления он уже находился в тюрьме в течение 2 лет согласно ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Суд решил внести информацию об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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