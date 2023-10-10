На Сумщине из-за обстрела россиян погиб ребенок – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские военные обстрелы поселок Угроиды, что на Сумщине. Из-за этой атаки погибла 13 летняя девочка. Об очередной жертве захватчиков сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.
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"Сегодня государство-террорист осуществило обстрел поселка Угроиды Краснопольской общины. Была ранена девочка 2009 года рождения. ... Цинизму русских нет предела. Они посягают на самое святое – наших детей, пытаясь уничтожить наше будущее", – отметили в ОВА.
Детали
По данным пресс-службы ОВА девочку Софию, которая получила ранения во время атаки по Угроидам, пытались спасти. Но, к сожалению, она умерла в карете скорой помощи по дороге в больницу.
По уточненным данным от прокуратуры Сумской области из-за вражеских обстрелов из артиллерии в селе было повреждено помещение школы. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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С ночи оккупанты ударили по приграничных населенных пунктах Сумщины три раза. Били из минометов по Шалыгинской (6 взрывов), Краснопольской (11 взрывов) и Хотинской (4 взрыва) громадах. Всего в этих громадах зафиксировали 21 взрыв.
За прошедшие сутки, 9 октября, россияне обстреляли приграничные населенные пункты Сумщины. Правоохранители зафиксировали 17 взрывов.