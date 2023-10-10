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На Сумщині через обстріл росіян загинула дитина – ОВА

На Сумщині через обстріл росіян загинула дитина – ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські військові обстріли селище Угроїди, що на Сумщині. Через цю атаку загинула 13 річна дівчинка. Про чергову жертву загарбників повідомили у Сумській обласній військової адміністрації, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні держава-терорист здійснила обстріл селища Угроїди Краснопільської громади. Було поранено дівчинку 2009 року народження. ... Цинізму росіян немає меж. Вони зазіхають на найсвятіше – наших дітей, намагаючись знищити наше майбутнє", – зазначили в ОВА.

Деталі

За даними пресслужби ОВА дівчинку Софію, яка зазнала поранень під час атаки по Угроїдах, намагались урятувати. Але, на жаль, вона померла в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні.

За уточненими даними від прокуратури Сумщини через ворожий обстріл із артилерії у селі було пошкоджено приміщення школи. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Додатково

Від ночі окупанти вгатили по прикордонню Сумщини три рази. Били з мінометів по Шалигинській (6 вибухів), Краснопільській (11 вибухів) та Хотінській (4 вибухи) громадах. Загалом, у цих громадах зафіксували 21 вибух.

Минулої доби, 9 жовтня, росіяни обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини п’ять разів. Правоохоронці зафіксували 17 вибухів.

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