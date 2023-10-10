Росіяни поцілили по Херсонщині 79 разів: четверо людей постраждали

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю бібліотеки у Херсоні; будинок культури у Бериславському районі.

Через російську агресію чотири людини дістали поранення.

Нагадаємо

Вранці вівторка у Херсоні пролунали вибухи.