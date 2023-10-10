Росіяни поцілили по Херсонщині 79 разів: четверо людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські окупанти завдали 79 ударів по Херсонській області, унаслідок чого четверо людей було травмовано. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю бібліотеки у Херсоні; будинок культури у Бериславському районі.
Через російську агресію чотири людини дістали поранення.
Нагадаємо
Вранці вівторка у Херсоні пролунали вибухи.