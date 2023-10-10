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Росіяни поцілили по Херсонщині 79 разів: четверо людей постраждали

Київ • УНН

 • 396343 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російські окупанти завдали 79 ударів по Херсонській області, унаслідок чого четверо людей було травмовано. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - йдеться у повідомленні. 

Деталі

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю бібліотеки у Херсоні; будинок культури у Бериславському районі.

Через російську агресію чотири людини дістали поранення.

Нагадаємо 

Вранці вівторка у Херсоні пролунали вибухи.

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