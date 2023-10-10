Россияне попали по Херсонщине 79 раз: четыре человека пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли 79 ударов по Херсонской области, в результате чего четыре человека были травмированы об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 443 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов", - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание библиотеки в Херсоне; Дом культуры в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.
Напомним
Утром вторника в Херсоне раздались взрывы.