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Россияне попали по Херсонщине 79 раз: четыре человека пострадали

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Российские оккупанты нанесли 79 ударов по Херсонской области, в результате чего четыре человека были травмированы об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 443 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 28 снарядов", - говорится в сообщении. 

Детали

Отмечается, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание библиотеки в Херсоне; Дом культуры в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Напомним 

Утром вторника в Херсоне раздались взрывы.

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