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29 березня, 17:57 • 190489 перегляди

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29 березня, 17:57 • 243304 перегляди

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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини п’ять разів: пролунало 17 вибухів

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини п’ять разів: пролунало 17 вибухів

Київ • УНН

 • 352305 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.

  • Білопільська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).
  • Хотінська громада: зафіксовано авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (2 вибухи).
  • Краснопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.

Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила. 

Нагадаємо

Зранку росіяни здійснили обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномета.

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