Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини п’ять разів: пролунало 17 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили п’ять обстрілів прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 17 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Великописарівська громади.
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- Білопільська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).
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- Хотінська громада: зафіксовано авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (4 вибухи).
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- Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи) та мінометів (2 вибухи).
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- Краснопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
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Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила.
Нагадаємо
Зранку росіяни здійснили обстріл Хотінської громади. Зафіксовано 4 вибухи з міномета.