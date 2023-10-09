Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины пять раз: прогремело 17 взрывов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В течение дня россияне совершили пять обстрелов приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Великописаревская общины.
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- Белопольская община: осуществлен авиационный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва).
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- Хотинская община: зафиксирован авиационный обстрел с вертолета НАР (4 взрыва).
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- Великописаревская община: враг ударил из артиллерии (3 взрыва) и минометов (2 взрыва).
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- Краснопольская община: 4 мины сбросили русские на территорию общины.
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Информация о погибших и пострадавших не поступала.
Напомним
Утром русские совершили обстрел Хотинской общины. Зафиксировано 4 взрыва из миномета.