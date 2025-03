На школьном футбольном матче в Алабаме произошла стрельба, четверо раненых

Детали

Инцидент произошел в 21:56 по местному времени в пятницу. Стрельба произошла на выезде с западной стороны стадиона, где проходил матч американского футбола между старшими школами Вигора и Уильямсона.

Начальник полиции города Мобил Пол Прайн сообщил, что по меньшей мере четыре человека - три мужчины и одна женщина - были ранены в результате стрельбы. Один из пострадавших получил травмы, угрожающие жизни, и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

На кадрах с места происшествия видно, как люди бегут в поисках укрытия после стрельбы. Большое количество аварийных служб прибыло на место происшествия.

Прайн отметил, что мотивы стрелка еще не известны, и двое возможных подозреваемых скрылись с места происшествия на белом седане, хотя считается, что только один из них стрелял.

Стадион Ladd-Peebles Stadium также был местом массового расстрела в августе 2019 года, когда в конце футбольного матча Уильямсон-Лифлор были застрелены 9 человек.

WATCH: This is the moment on the MCPSS game broadcast between Williamson and Vigor when shots rang out in the concourse at Ladd-Peebles Stadium. The PA announcer is heard telling fans to "cover themselves" as people run onto the field and throughout the stadium. pic.twitter.com/SxS1hHEdOJ

- Simone Eli (@SimoneEli_TV) October 16, 2021

The field has cleared shots fired in the stands at the Vigor vs Williamson game. pic.twitter.com/7TqsNjOk6P

— Jeff Martin - Catapult (@Jeff_XOS) October 16, 2021