Глава МИД Франции: потери россии за время полномасштабного вторжения составляют 500 тысяч военных

По оценкам Франции, с начала вторжения россии в Украину в феврале 2022 года погибли около 150 тысяч российских солдат. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью российскому изданию "Новая газета", передает УНН.

Военный провал россии уже очевиден. По нашим оценкам, военные потери россии составляют 500 тысяч человек, из которых 150 тысяч человек убитыми. И все это зачем? - сказал Сежурне.

Также глава МС Франции прокомментировал инициативу президента Эммануэля Макрона относительно отправки сухопутных войск в Украину.

"Россия должна понять, что когда мир в Европе оказывается под угрозой и на кону стоит безопасность наших сограждан, то ограничений нет и не исключается ни один вариант", - подчеркнул Сежурне.

Он отметил, что европейские страны, от государств Балтии до Польши и Финляндии, вносят вклад в поддержку Украины, в частности помогая с разминированием, сотрудничая в области кибербезопасности, а также способствуя производству оружия на территории Украины.

"Европа и ее партнеры будут сохранять единство и решимость столько, сколько потребуется", - долав глава МИД Франции.

Детали

Французские данные о потерях российской армии в войне в Украине несколько отличаются от данных Президента Украины Владимира Зеленского, который в феврале заявил, что россия потеряла 180 тысяч военных.

Между тем в Британии заявили, что с начала полномасштабного вторжения россия потеряла в Украине убитыми и ранеными около 450 тысяч российских военных и более 10 тысяч единиц бронетехники.