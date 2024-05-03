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Глава МЗС Франції: втрати росії за час повномасштабного вторгнення становлять 500 тисяч військових

Глава МЗС Франції: втрати росії за час повномасштабного вторгнення становлять 500 тисяч військових

Київ • УНН

 • 72866 перегляди

Росія зазнала величезних військових втрат: за французькими оцінками, у війні, що триває проти України, загинуло близько 150 000 солдатів, а загалом постраждало 500 000 осіб.

За оцінками Франції, з початку вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року загинули близько 150 тисяч російських солдатів. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в інтерв'ю російському виданню "Новая газета", передає УНН

Військовий провал росії вже очевидний. За нашими оцінками, військові втрати росії становлять 500 тисяч осіб, з яких 150 тисяч осіб убитими. І все це навіщо?

- сказав Сежурне. 

Також глава МС Франції прокоментував ініціативу президента Еммануеля Макрона дощо відправки сухопутних військ в Україні. 

"росія повинна зрозуміти, що коли мир у Європі опиняється під загрозою і на кону стоїть безпека наших співгромадян, то обмежень немає і не виключається жоден варіант", - наголосив Сежурне. 

Він наголосив, що європейські країни, від держав Балтії до Польщі та Фінляндії, роблять внесок у підтримку України, зокрема допомагаючи з розмінуванням, співпрацюючи в галузі кібербезпеки, а також сприяючи виробництву зброї на території України.

"Європа та її партнери зберігатимуть єдність і рішучість стільки, скільки буде потрібно", - долав глава МЗС Франції. 

Деталі 

Французькі дані щодо втрат російської армії у війні в Україні дещо відрізняються від даних Президента України Володимира Зеленського, який у лютому заявив, що росія втратила 180 тисяч військових. 

Тим часом у Британії заявили, що від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вбитими та пораненими близько 450 тисяч російських військових та понад 10 тисяч одиниць бронетехніки. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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