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NASA запустит первый космический зонд для изучения троянских астероидов Юпитера

NASA запустит первый космический зонд для изучения троянских астероидов Юпитера

Киев  •  УНН

 • 37924 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. NASA собирается в субботу запустить первую в своем роде миссию под названием "Люси" по изучению троянских астероидов Юпитера, двух больших скоплений космических объектов, которые, по мнению ученых, являются остатками первичного материала, который сформировал внешние планеты Солнечной системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и Рopular Мechanics.

Детали

Космический зонд, упакованный в специальную грузовую капсулу, должен стартовать со станции на мысе Канаверал во Флориде в 5:34 утра по восточному поясному времени (9:34 по Гринвичу) на ракете Atlas V компании United Launch Alliance (UAL).

Если все пойдет по плану, "Люси" отправят в космос в 12-летнюю экспедицию для изучения рекордного количества астероидов. Миссия будет первой, кто исследует троянцев, тысячи скалистых объектов, вращающихся вокруг Солнца двумя роями - один впереди гигантской газовой планеты Юпитер, а другой позади нее.

Считается, что самые известные троянцы, названные в честь воинов греческой мифологии, имеют диаметр до 225 километров.

Ученые надеются, что осмотр семи троянцев, сделанный "Люси", даст новые ключи к разгадке того, как планеты Солнечной системы образовались около 4,5 млрд лет назад и что сформировало их нынешнюю конфигурацию.

"Люси" оснащена набором высокотехнологичных инструментов, включая гибридный тепловизор и инфракрасный спектрометр, L'Ralph (который будет исследовать химический состав поверхности каждого астероида) и черно-белые камеры, которые исследователи будут использовать для анализа астероидов.

По заявлению NASA, астероиды, которые, как считается, богаты углеродными соединениями, могут даже дать новое понимание происхождения органических материалов и жизни на Земле.

"Троянские астероиды - это остатки первых дней существования нашей солнечной системы, фактически окаменелости образования планет", - цитирует NASA главного исследователя миссии Гарольда Левисона из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Также "Люси" будет пролетать мимо астероида в главном поясе астероидов Солнечной системы, названном "Дональдом Джохансоном" в честь ведущего исследователя окаменевшего предка человека, известного как "Люси", от которого миссия NASA получила свое название. Окаменелость "Люси", обнаруженная в Эфиопии в 1974 году, в свою очередь была названа в честь хита Битлз "Люси в небе с бриллиантами".

Добавим

Астероидный зонд "Люси" войдет в историю космических полетов. По данным NASA, он будет первым космическим кораблем, который вернется к Земле с внешней части Солнечной системы.

Зонд будет использовать ракетные двигатели для маневрирования в космосе и две закругленные солнечные батареи, каждая шириной со школьный автобус, для подзарядки батарей, которые будут питать элементы в гораздо меньшем центральном корпусе космического корабля.

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