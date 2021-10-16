NASA запустит первый космический зонд для изучения троянских астероидов Юпитера

КИЕВ. 16 октября. УНН. NASA собирается в субботу запустить первую в своем роде миссию под названием "Люси" по изучению троянских астероидов Юпитера, двух больших скоплений космических объектов, которые, по мнению ученых, являются остатками первичного материала, который сформировал внешние планеты Солнечной системы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters и Рopular Мechanics.