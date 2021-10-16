NASA запустить перший космічний зонд для вивчення троянських астероїдів Юпітера

Деталі

Космічний зонд, упакований в спеціальну вантажну капсулу, повинен стартувати зі станції на мисі Канаверал у Флориді в 5:34 ранку за східним поясним часом (9:34 за Гринвічем) на ракеті Atlas V компанії United Launch Alliance (UAL).

Якщо все піде за планом, "Люсі" відправлять в космос у 12-річну експедицію для вивчення рекордної кількості астероїдів. Місія буде першою, яка дослідить троянців, тисячі скелястих об'єктів, що обертаються навколо Сонця двома роями - один попереду гігантської газової планети Юпітер, а інший позаду неї.

Вважається, що найбільші відомі троянці, названі на честь воїнів грецької міфології, мають діаметр до 225 кілометрів.

Учені сподіваються, що огляд семи троянців, зроблений "Люсі", дасть нові ключі до розгадки того, як планети Сонячної системи утворилися близько 4,5 мільярда років тому і що сформувало їх нинішню конфігурацію.

"Люсі" оснащена набором високотехнологічних інструментів, включаючи гібридний тепловізор та інфрачервоний спектрометр, L'Ralph (який буде досліджувати хімічний склад поверхні кожного астероїда) і чорно-білі камери, які дослідники будуть використовувати для аналізу астероїдів.

За заявою NASA, астероїди, які, як вважається, багаті вуглецевими сполуками, можуть навіть дати нове розуміння походження органічних матеріалів і життя на Землі.

"Троянські астероїди - це залишки перших днів існування нашої сонячної системи, фактично скам'янілості утворення планет", - цитує NASA головного дослідника місії Гарольда Левісона з Південно-Західного дослідницького інституту в Боулдері, штат Колорадо.

Також "Люсі" буде пролітати повз астероїд у головному поясі астероїдів Сонячної системи, названому "Дональдом Джохансоном" на честь провідного дослідника скам'янілого предка людини, відомого як "Люсі", від якого місія NASA отримала свою назву. Скам'янілість "Люсі", виявлена ​​в Ефіопії в 1974 році, своєю чергою була названа в честь хіта Бітлз "Люсі в небі з діамантами".

Додамо

Астероїдний зонд "Люсі" увійде в історію космічних польотів. За даними NASA, він буде першим космічним кораблем, який повернеться в околиці Землі з зовнішньої частини Сонячної системи.

Зонд буде використовувати ракетні двигуни для маневрування в космосі і дві закруглені сонячні батареї, кожна шириною зі шкільний автобус, для підзарядки батарей, які будуть живити елементи в набагато меншому центральному корпусі космічного корабля.