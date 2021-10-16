На курортном Бали произошло землетрясение: погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. На курортном острове Бали в Индонезии произошло землетрясение силой 4,8 балла, в результате чего три человека погибли. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Известно, что эпицентр землетрясения, произошедшего в 3:18 по местному времени на глубине 10 км, был в 8 км к северо-западу от района Карангасем. Подземные толчки не вызвали цунами. При этом они спровоцировали оползни.
В частности, в районе Бангли погибли два человека, один человек погиб и одного эвакуировали из-под завалов в районе Карангасем.
Семь человек, которые получили переломы в результате полученных ударов из-за повреждения конструкций зданий, получили помощь в ближайшем медучреждении.
В результате подземных толчков были разрушены несколько домов, и большая часть повреждений была зафиксирована в районе Бангли.
Напомним
На Крите произошло землетрясение, толчки ощутили соседние острова.